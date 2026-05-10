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Ceibeños coronaron a sus reinas en el inicio de la Feria Isidra y Gran Carnaval

La Ceiba ya vive el ambiente de feria tras la coronación de las nuevas soberanas de la Feria Isidra y el Gran Carnaval Internacional de la Amistad 2026

  • Actualizado: 10 de mayo de 2026 a las 12:08
Ceibeños coronaron a sus reinas en el inicio de la Feria Isidra y Gran Carnaval

La ciudad de La Ceiba dio inicio oficial a la Feria Isidra y Gran Carnaval Internacional de la Amistad 2026 con la coronación de sus nuevas soberanas durante una gala celebrada la noche del sábado 9 de mayo.

 Foto: Cortesía

La Ceiba, Honduras.- El Departamento de Arte y Cultura, la ciudad de La Ceiba celebró la noche de ayer sábado el acto de coronación que marca el inicio de la Feria Isidra y Gran Carnaval Internacional de la Amistad 2026.

Durante la ceremonia, se procedió a la coronación de las nuevas soberanas: Destereen Gonzáles reina del Carnaval y Kimberly Rosales reina de la Feria Isidra, junto a las reinas infantiles Solangel Stephania Ponce y Julia Reyes.

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De igual forma, la ciudad reconoció la trayectoria de los ciudadanos Marco Tulio Funez Reyes y Verónica Brown, quienes recibieron sus bandas como Mariscales de la festividad.

El alcalde ceibeño, Bader Dip, junto a su esposa Nilia Romero engalanaron el evento de reinado e invitaron a todo el pueblo hondureño y turistas extranjeros a disfrutar de la amplia agenda cultural y festiva que recién comienza en el marco de la Feria Isidra.

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La feria inicia con los carnavalitos desde este 15 de mayo y se cierran con broche de oro el sábado 23 de mayo con el Gran Carnaval Internacional de la Amistad.

Este año los artistas internacionales Farruko y La Makina amenazaron la fiesta carnavalesca, junto a varios grupos musicales nacionales a lo largo y ancho de la avenida San Isidro

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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