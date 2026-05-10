Ceibeños coronaron a sus reinas en el inicio de la Feria Isidra y Gran Carnaval

La Ceiba, Honduras.- El Departamento de Arte y Cultura, la ciudad de La Ceiba celebró la noche de ayer sábado el acto de coronación que marca el inicio de la Feria Isidra y Gran Carnaval Internacional de la Amistad 2026. Durante la ceremonia, se procedió a la coronación de las nuevas soberanas: Destereen Gonzáles reina del Carnaval y Kimberly Rosales reina de la Feria Isidra, junto a las reinas infantiles Solangel Stephania Ponce y Julia Reyes.

De igual forma, la ciudad reconoció la trayectoria de los ciudadanos Marco Tulio Funez Reyes y Verónica Brown, quienes recibieron sus bandas como Mariscales de la festividad. El alcalde ceibeño, Bader Dip, junto a su esposa Nilia Romero engalanaron el evento de reinado e invitaron a todo el pueblo hondureño y turistas extranjeros a disfrutar de la amplia agenda cultural y festiva que recién comienza en el marco de la Feria Isidra.