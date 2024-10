Carlos Zelaya seguirá siendo líder en Libre hasta que asamblea acepte su renuncia

6

“A la compañera diputada del Congreso Nacional, Xiomara Hortensia Zelaya Castro, la invitamos a asumir la Coordinación Nacional del movimiento ‘M28, poder para vos’, ratificando la subcoordinación de la diputada Isis Cuellar y el subcoordinador, diputado Fabricio Sandoval, dice un comunicado del instituto político.

Libre sostendrá este día una reunión con todos los movimientos internos en Tegucigalpa y se hará oficial la coordinación de la diputada en lugar de “Carlón”.

No obstante, Carlos Zelaya seguirá como “un líder del partido mientras no se tome una decisión en asamblea general y mientras no tenga ningún proceso judicial en el país”, dijo a EL HERALDO una fuente dentro de Libre.