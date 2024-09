¿Es cierto que Carlos Zelaya se fue a Nicaragua tras escándalo del narcovideo?

1

Tegucigalpa, Honduras.- Este miércoles 25 de septiembre, desde Nicaragua se ha informado que el exdiputado y hermano del expresidente Manuel Zelaya Rosales, Carlos Zelaya, se encuentra en Nicaragua.

Tras el narcovideo donde el cuñado de la presidenta, Xiomara Castro negoció en 2013 la cifra de 650 mil dólares para la campaña de Libertad y Refundación (Libre), Zelaya renunció a su cargo como diputado del Congreso Nacional (CN).

A su vez, interpuso su renuncia a Libre y desde el gobierno se ha condenado el hecho por parte de la misma pareja presidencial.

Mediante su cuenta de X, el defensor de derechos ambientales y de pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua, Amaru Ruiz, precisó que tuvo información sobre el traslado de Zelaya a ese país.

“Colegas hondureños, me dicen que Carlos Zelaya, el hermano del expresidente ‘Mel’ Zelaya, al que se le demostró el vínculo con el narcotráfico, ya estaría en Nicaragua gracias al régimen Ortega Murillo. Así que no nos sorprendamos de que el régimen le dé la nacionalidad nicaragüense”, escribió.

En redes sociales también surgió la información que ‘Carlón’ fue visto en las últimas horas en la isla de Ometepe, departamento de Rivas, Nicaragua.

EL HERALDO contactó al exdiputado y preguntó si era cierto que se había trasladado a territorio nicaragüense, afirmando que es falso.

De hecho, desde que se presentó a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) el 31 de agosto del presente año, Zelaya no se había pronunciado ante los medios de comunicación.

“Pues fíjese que no, aunque creo que no tendría por qué dar explicaciones dónde estoy, pero estoy en Honduras donde siempre he estado y no pienso estar en otro lado”, respondió mediante mensaje de WhatsApp a este rotativo.

A su vez, afirmó que no pretende brindar declaraciones “a ningún medio” con relación a la reacción que el gobierno y su partido ha tenido sobre el narcovideo, dándole la espalda de la mayoría de militantes.