Cardenal Rodríguez reprocha que candidatos presidenciales no han dado propuestas

Tegucigalpa, Honduras.-El cardenal Óscar Andrés Rodríguez reprochó este domingo a los candidatos presidenciales que no hayan presentado propuestas, sino puros ataques. "Ya llevamos bastante tiempo de una campaña política en la cual no hemos oído propuestas, hemos oído ataques de unos a otros, hemos oído insultos de esas llamadas redes sociales, que no tienen nada de sociales porque no construyen la sociedad, sino que la destruyen", condenó el líder de la Iglesia Católica en Honduras.

Pidió a los candidatos a no perder el tiempo, "señores dedicados a eso, no lo pierdan, y el dinero que ganan es dinero maldito. Hagan el bien". "No crean que un candidato va a lograr aprobación a base de denigrar, de insultar y de remover cosas negativas. El pueblo piensa y el que cree construir consenso sobre la maldad termina mal. Por eso entonces, nuestra oración de este domingo, Señor Jesús, ayúdanos a vivir nuestra vida al servicio del amor", pidió Rodríguez durante la homilía dominical.

"Robo disfrazado de inteligencia"

Rodríguez también condenó la constante corrupción de los gobiernos que solo llegan a robar.

"Solo Dios nos libera de la avidez, de la codicia, del robo disfrazado de inteligencia. Todos los administradores, sean administradores de negocios, de bienes propios o familiares, peor todavía los administradores del Estado, que roban hasta públicamente y no pasa nada. Se denuncian y no hay justicia que los persiga, es más, hasta presumen de usar los bienes robados", reprocha el religioso.