Bomberos muestran apoyo a nuevo Comandante, pero exigen su ascenso a la presidenta Xiomara Castro

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Cuerpo de Bomberos de Honduras aclararon la tarde de este jueves que no están en contra del nombramiento del Comandate General, Ángel Romelio Fúnez, pero aseguran que no cumple con los requisitos que establece la Ley Orgánica de la institución para ostentar el cargo.

“Es totalmente falso que estemos en contra del nombramiento del Capitán Ángel Romelio Funez al cargo de Comandante General del Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras, al contrario, consideramos que ha sido una buena decisión de la excelentísima señora Presidenta (Xiomara Castro)”, dice el comunicado que emitieron.



Fúnez tomó posesión de ese cargo el pasado miércoles después de que la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus reveló que la comandancia anterior, liderada por el general José Manuel Zelaya, el inspector general Marco Antonio Artica, el gerente administrativo nacional, Jhonny Velásquez y otros funcionarios realizaron una compra amañada de camiones contra incendios a Israel.



El Cuerpo de Bomberos aclaró en un comunicado que el nuevo Comandante no cumple los requisitos para estar en ese cargo.



“Si bien es cierto, el Decreto Legislativo 56-2019, contentivo de la Ley orgánica del Cuerpo de Bomberos de Honduras, establece una serie de requisitos para ostentar el grado de Comandante General, no menos cierto, es que este cargo fue ocupado por una persona que no contaba con los requisitos que establece la Ley en mención”, denunciaron.



Asimismo, están consientes que Fúnez llegó al puesto porque es un hombre de confianza de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.



Ante esto, le solicitan a la mandataria que “urge los ascensos al Grado inmediato Superior, ya que él tiene una carrera de casi treinta años conociendo de esta forma nuestra operatividad en todos los niveles y es por eso que estamos seguros de la capacidad que tiene para dirigir dignamente esta Institución”, concluyó el escrito.

Polémica

Este comunicado surge después de una carta dirigida a la presidenta Xiomara Castro donde los oficiales superiores de la institución, manifestaron su malestar por el nombramiento, pues se consideran violentados y demeritados, según expusieron.

“No es posible que seamos comandados por un capitán”, manifestaron bomberos de rango superior sobre Ángel Fúnez.



