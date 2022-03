Antecedentes penales para trabajo es gratuita entre los 18 y 25 años

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- ¿A quién no le ha tocado solicitar en algún momento de su vida una constancia de antecedentes penales?Muchos lo habrán realizado, pero hay un sector grande de la población hondureña que por diversas circunstancias, ya sea por la edad, el hecho de no necesitar el documento o porque no ha tenido un trabajo o estudios donde se lo hallan exigido, nunca lo ha solicitado.

El trámite es sencillo y no requiere de un conocimiento técnico para poder obtenerla y aquí se lo detallamos.

El primer paso que debe dar un hondureño que quiere solicitar una constancia de antecedentes penales es acudir a una agencia del Banco Atlántida o hacer el pago en línea, en la plataforma digital de esa entidad bancaria, que es la autorizada para recepcionar los pagos requeridos.

Es necesario nada más proporcionar su número de identidad al cajero y el monto, dependiendo de para qué la requiere.

Con la boleta extendida por el banco solo resta acercarse a una de las oficinas del Poder Judicial a nivel nacional, donde le entregarán impresa la hoja de su historial penal en el país.

