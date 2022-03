Ana García: “Espero una resolución justa con base a derecho y que mi esposo sea puesto en libertad”

“Somos víctimas de una venganza de los narcotraficantes, de hombres que fueron sacados de este país, que huyeron y que al entregarse nunca mencionaron nada de Juan Orlando porque no tenían nada que mencionar. Hoy esa venganza y conspiración está ahí, el tiempo nos dará la respuesta, el tiempo hará que todos los ojos sean abiertos y podamos ver como estos hombres se unieron, se aliaron para que nadie más vuelva a luchar contra el crimen organizado”, dijo con la voz entrecortada Ana García.

La ex primera dama señaló que junto a su familia han sido víctimas de una venganza por parte de narcotraficantes que han mentido en sus testimonios para perjudicar a Juan Orlando Hernández.

Acompañada por sus hijas, la esposa del exmandatario hondureño llegó hasta la sede del Poder Judicial en Tegucigalpa al mismo tiempo que se desarrolla la sesión del pleno de magistrados en donde se conocerá si se ratifica o no la solicitud de extradición por parte de Estados Unidos.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La ex primera dama de la nación, Ana García de Hernández , manifestó este lunes que espera que el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resuelva de manera favorable el recurso de apelación contra la extradición de su esposo, el expresidente Juan Orlando Hernández , y que pueda recuperar su libertad este mismo lunes.

Para la ex primera dama, las declaraciones de Redondo forman parte de una persecución política, de una conspiración y una campaña de desinformación que existe contra su esposo desde hace varios años.

“Pedimos la sabiduría para los magistrados de la CSJ, nosotros no venimos aquí a presionar como muchos que han estado presionando desde posiciones de poder, queriendo intimidar a la corte o como gobiernos e instituciones de otros países que lo han hecho constantemente”, aseveró.

De igual manera, Ana García reveló que dirigentes del Partido Nacional le han mostrado su solidaridad y a la vez agradeció a las bases que los han apoyado durante este proceso legal.

“Yo no me puedo quejar del Partido Nacional, ha estado presente y además hemos recibido el apoyo de muchas y muchas personas que nos escriben, que nos llaman, que nos hacen llegar sus oraciones, su clamor y sé que no estamos solos”, manifestó.

Para culminar, García se dijo muy conmovida por la carta abierta escrita por Juan Orlando Hernández, reiterando que confían en que Dios tiene el control de la situación.

ADEMÁS: Manuel Zelaya sobre posible extradición de JOH: “No gozo del mal ajeno”