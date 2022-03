Nacionalistas se olvidaron de JOH, aseguran bases cachurecas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ni 50 simpatizantes del Partido Nacional se presentaron a la Corte Suprema de Justicia para apoyar al expresidente Juan Orlando Hernández aunque en sesión del Pleno de Magistrados el expresidente no está presente.

A las 9:36 AM inició el Pleno donde se ratificará o revocará la extradición de JOH. 15 magistrados votarán tras conocer la apelación de los abogados defensores, quienes aseguran que el exmandatario no debe ser extraditado.

En la arteria enfrente de la Corte Suprema de Justicia el ambiente es más tranquilo, distinto a la audiencia donde el juez Edwin Ortez otorgó la extradición; esta vez ni 50 nacionalistas llegaron a la sede del Poder Judicial.

“Muchas personas han tenido trabajo en el gobierno y no los he visto aquí, me gustaría verlos aquí y que den el apoyo. Soy una de las personas que nunca recibí nada del partido y aquí estoy, nadie me está dando nada y le hago un llamado para que vengan a apoyar al máximo líder”, dijo Samuel Sánchez.