Alrededor de 2,600 centros escolares intervendrán alcaldías con fondos que asignó la presidenta

De acuerdo a los datos de Construcciones Escolares, los 12,000 centros educativos que se priorizaron se ubican así: 528 en el departamento de Atlántida, 740 están en Choluteca, en Colón hay 476; 769 están en Comayagua, en Copán se identificaron 645 y 873 en Cortés.

Además en El Paraíso se contabilizaron 928, en Francisco Morazán 1,216; en Gracias a Dios se priorizaron 261 centros, en Intibucá 509 centros y en Islas de la Bahía 58.

En La Paz hay 470 identificados; 741 centros están en los municipios de Lempira, 336 en Ocotepeque, en Olancho hay 1,145, en Santa Bárbara hay 960; mientras en Valle y Yoro se identificaron 399 y 946 respectivamente. De esos un total de 8,962 no cuentan con electricidad, 6,204 no cuentan con ningún tratamiento de sistema de aguas residuales y 4,030 centros no tienen sistema de agua potable; en la mayoría de los centros la infraestructura se encuentra en un 50 y 60 por ciento.