Afirman que Matheu también se aisló del PSH: “Ha sido una persona egoísta”

“Se está aislando para no recibir embates. El doctor Matheu, pues se ha aislado, nosotros hemos sido críticos del sistema sanitario, hemos estado esperando la Ley de Protección Social y no nos ha venido. También le ha costado los medicamentos”, expuso Umañan ante este rotativo.

Por su parte, la diputada y doctora Suyapa Figueroa, además miembro del PSH, es clara en su postura y en lo que siempre ha creído.

“Él siempre ha sido una persona egoísta . A mí no me sorprende, de hecho, yo no le di mi voto para diputado”, manifestó.