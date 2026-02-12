Absuelven al exjefe policial José Ramírez del Cid y a su esposa del delito de lavado de activos

Tegucigalpa, Honduras.- La Sala II del Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción absolvió al exdirector de la Policía Nacional, José Ricardo Ramírez del Cid, y a su esposa, Thelma Carmina Umaña Powell, del delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras.

El fallo fue emitido tras la conclusión del juicio oral y público en el que el Ministerio Público (MP) los acusó por la supuesta comisión de ese ilícito.

Con la resolución, además, el tribunal revocó las medidas distintas a la prisión preventiva que estaban cumpliendo los encausados, poniendo fin al proceso en su contra en esta instancia judicial.

Tras conocer el fallo, Ramírez del Cid expresó que “ha sido una larga trayectoria negativa en este recorrido de la vida, todos han sido testigos que son años de estar en esta lucha, pues ahora se hizo justicia. Aquí está claro que la verdad siempre va a salir a flote y logramos aún contra viento y marea poder acreditar la inexactitud de los mismos, cosa que como no es cierto no se puede probar”.

El exjefe policial agregó que “hoy es un día de alegría tanto familiar como del acompañamiento de nuestro abogado, que demuestra su capacidad en cuanto a materia penal”.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE

De igual forma, señaló que “trataron de involucrarme en el caso a través del Tribunal de Cuentas, que también tardó, porque el Tribunal de Cuentas no solo tiene a Ricardo, tiene una cantidad inmensa de casos que resolver”.

En ocasiones anteriores, el exjerarca policial cuestionó ante la jueza el proceso de judicialización impulsado por el Ministerio Público (MP).

“Viendo la situación en la cual el Ministerio Público se empeña, en términos no legales, perjudicarme o seguir perjudicando mi familia, quiero manifestar que desde que abandoné el cargo, me dediqué más de lleno a mis actividades”, manifestó.