Abogados de JOH analizarán motivación de la CSJ para conceder extradición

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Rosa Bonilla, una de las abogadas defensoras del expresidente Juan Orlando Hernández, reveló que analizarán la motivación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para fallar en contra del recurso de apelación presentado por la defensa.

En una entrevista para HRN, Bonilla dijo que aún no han recibido el documento con la resolución del pleno de magistrados, pero que una vez que esté en su poder se analizará a detalle para saber qué acciones pueden tomar.

“Tendremos que analizar cuál fue la motivación que tuvo la CSJ para no admitirlo”, sostuvo la togada.

Además, dijo: “Qué sigue para adelante, estudiar la resolución que emitió el fallo porque todavía no lo tenemos a la vista, porque efectivamente se dio el comunicado, pero no se ha redactado el documento que contiene la resolución del alto tribunal de justicia para ver cuales son las consideraciones al respecto”.

Bonilla aseguró que esperaban que el recurso interpuesto se resolviera conforme a derecho y al debido proceso. “Seguimos manteniendo que tanto nuestros alegatos como argumentos son de mucho peso”.

No obstante, aseguró que son respuestosos de la ley y de las decisiones que tomen los órganos jurisdiccionales.

La abogada también confesó que el expresidente hondureño ya está al tanto de la resolución de la Corte, sin embargo se limitó a brindar detalles de su reacción.

De igual forma no descartó acompañar a Hernández o a su familia, si así lo requieren en su jucio, pero no como parte de su defensa ya que no tienen jurisdicción para hacerlo.