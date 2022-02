Abogado de JOH dice que el expresidente está en su casa y le están violentando sus derechos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Hermés Ramírez, abogado de Juan Orlando Hernández, aseguró que el expresidente se encuentra en su casa en la capital y se le están violentando los derechos tras la solicitud de extradición que giró el gobierno de Estados Unidos, noticia que confirmó CNN.

“Tipo 4 o 5 por Twitter nos dimos cuenta de la solicitud de extradición, existe en este momento frente al domicilio del presidente Hernández representantes de la Secretaría de Seguridad y quiero decir que no es el procedimiento que establece en la ley. En este momento no se deja entrar a la gente y equipo de trabajo del presidente ni a la comisionada de Derechos Humanos, por las horas es una acción contraria a derecho y hay un atropello sobre la magnitud de querer hacer una orden de captura cuando la Corte debe hacer las diligencias primero”, dijo a TN5.

VEA AQUÍ: Fuerte contingente policial bloquea entrada a la residencia de Juan Orlando Hernández

Ramírez desvirtuó que el exmandatario se encuentre en Nicaragua como se ha manejado, él ha estado trabajando en la estrategia de defensa, aseguró.

“Por supuesto, nosotros hemos estado por la tarde y trabajando en la estrategia legales, hemos estado en el domicilio de él, por medio de los representantes de las autoridades se dio una orden. En este momento es para dejar en claro la situación ya que hay un atropello en contra de mi representado y no dejan que entren los abogados como Felix Avila”.

“No se ha puesto en conocimiento ningún tipo de procedimiento y no se ha nombrado ningún juez natural, según el procedimiento debe ser nombrado un juez natural y no de la forma en que se está haciendo, están atropellando los derechos de mi representado”, agregó.

Al preguntarle si Hernández tiene inmunidad por ser diputado del Parlamento Centroamericano, aseguró que “él goza -de inmunidad- por ser diputado del Parlacen y el principio de inocencia impera, son situaciones arbitrarias. Invocando el derecho comunitario goza de inmunidad, no se deja que venga la comisionada de derechos humanos. Estos argumentos y los demás deben ser puestos de conocimiento y ser puestos ante el juez natural quien decidirá la condición de mi representado, la orden de captura no corresponde, no existen garantías mínimas”.

El abogado enfatizó en que se están violentando los derechos del expresidente porque “la situación es la siguiente: tienen un cerco sobre la colonia, el día de hoy he estado trabajando con el presidente Hernández en torno a las solicitudes planteadas y luego de lo informado por Cancillería tampoco nos sorprendimos. Se está irrespetando los derechos del presidente Hernández, mi representado está en su domicilio, es inconstitucional lo que se está haciendo. Las autoridades están a un calle, se debe de constatar esto a través de derechos y mediante la comunidad internacional lo que se quiere hacer”.