Abogada pone en duda hospitalización de Milagros González previo a audiencia judicial

Tegucigalpa, Honduras.-La candidata a diputada del Partido Liberal, Milagros González, informó que resultó afectada físicamente este viernes durante una caravana política realizada el sábado en Tegucigalpa, en medio de la tensión generada por disturbios provocados por los colectivos de Libertad y Refundación.

El incidente ocurrió durante la movilización partidaria del 22 de noviembre, cuando, según informó, la presión y el estrés provocados por los desórdenes alteraron su estado de salud y derivaron en su traslado a un centro médico.

En un comunicado, González hizo un llamado a los ciudadanos a “mantener un ambiente de paz y respeto entre todos los hondureños” y evitar confrontaciones durante el proceso electoral que puedan poner en riesgo la integridad de los participantes.

Sin embargo, la abogada Ninoska Irías cuestionó la hospitalización de la candidata porque este lunes debe comparecer a una audiencia en el Poder Judicial para responder por varios cargos.

“Milagros González, candidata a diputada, es la única aspirante por Francisco Morazán que está hospitalizada; todos los demás denunciaron la agresión de frente. Esa es una burda maniobra para evadir la justicia que ya la requirió en debida forma”, declaró Irías.

La profesional del derecho señaló que entre los procesos legales en curso figuran “robo de un vehículo, vulnerabilidad a menores, difamación y un caso de guardia y custodia, entre otros”.