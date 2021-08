TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Hace varias semanas se conoció que en los puestos de vacunación estaban cruzando dosis anticovid sin autorización de la Secretaría de Salud debido a falta del componente B de la vacuna Sputnik V en Honduras.



Sin embargo, no solo ocurrió con la vacuna rusa, también está la combinación de otras dosis. Las denuncias se evidenciaron una semana antes de que la Secretaría de Salud autorizó a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) hacer pruebas para investigar la efectividad de Sputnik V con Pfizer o Moderna.



El médico hondureño Hugo Fiallos publicó el pasado 29 de julio a través de su perfil oficial de Twitter, la imagen de un carné de vacunación en donde se observa una supuesta mezcla de dos dosis anticovid (Pfizer y Moderna); el incidente ocurrió en la Universidad Católica de Tegucigalpa.



También mostró preocupación ante el “crimen que se está realizando”, advirtió que “no hay estudios, ni autorización de la gente que se va a vacunar, esto podría ser peligroso”.

Srs espero que no estén haciendo el crimen de estar mezclando vacunas sin estudios ni autorizacion de la gente que se va a vacunar. No me consta pero me dicen que Esto fue en la U catolica de Tgu. Ojala que no sea cierto porque podría ser peligroso pic.twitter.com/ndstsFxxTr — Dr. Hugo Strange. M. D. (@DrDark_Angel) July 29, 2021





Esta situación provocó incertidumbre entre la población que desconoce si el componente B de las 40 mil dosis que Salud aplicó a finales de mayo llegará antes de que se cumpla el intervalo sugerido por el Instituto de Gamaleya (de 21 días a tres meses).



El equipo de Fact Checking de EL HERALDO verificó si realmente se estaban cruzando las vacunas anticovid en el país, antes de que la UNAH comenzara con las pruebas, para completar esquemas de inmunización, en especial con la de Sputnik V.

Justificación

La jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Ida Berenice Molina, manifestó a EL HERALDO que el cruce de dosis, tal como se muestra en el carné, no debió ocurrir, aceptando que la aplicación fue real y no un rumor.



“Realmente el personal de Salud no debió aplicarle la segunda dosis a esa persona que recibió una dosis de la vacuna de Pfizer y luego se fue aplicar la de Moderna”, indicó.



También mencionó que en la política de vacunación -de manera oficial- no se intercambian las vacunas, al menos hasta que la UNAH publique los resultados de las combinaciones que comenzó a investigar el pasado 8 de agosto de 2021.



“Si usted recibió una vacuna, un ejemplo, si recibe la primera dosis debe recibir la segunda dosis de la misma vacuna, ese es el lineamiento y la norma establecida”, explicó.



Homer Mejía, de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud (Sesal), afirmó que “la aplicación de las dosis de las vacunas, la primera y segunda, obedecen a la misma casa productora, por ello no estamos aplicando vacunas diferentes hasta el día de hoy”.



Sin embargo, un estudio del Consorcio de Investigadores Covid Honduras y el Observatorio de Covid-19 de Unitec, reveló que cuatro de cada 100 personas vacunadas con Sputnik V completaron el esquema (dos dosis) aplicando el llamado cruce de vacunas.



El sondeo fue realizado el fin de semana anterior con 114 participantes. El 15% de ellos aseguró que estaba dispuesto a realizar el cruce, mientras que un 40% lo vio como una opción ante la escasez del componente B.

No hay sistema de control

En una entrevista para el medio informativo Hoy Mismo, la viróloga y microbióloga Ivette Lorenzana, comentó que "debe haber una mejor organización en las vacunas, hay personas que se han aplicado hasta tres dosis".



“Conozco casos de gente que se puso la Moderna… Después se puso la AstraZeneca y ahorita se está poniendo la Pfizer porque las personas no saben y no hay control, entonces si yo tengo la oportunidad me puedo poner estas tres o hasta cuatro de las que se están poniendo”, lamentó.



El epidemiólogo Manuel Sierra, miembro de la plataforma Todos contra el Covid-19, informó al equipo de Fact Checking de EL HERALDO que él también conoce casos de personas que se aplicaron la primera dosis de Sputnik V y, ante el temor de que no llegara en segundo componente, completaron el esquema con Pfizer.

El experto dijo que las personas que se aplicaron esa vacuna solo dijeron que no tenían ninguna vacuna y como no hay un sistema de datos en tiempo real, nadie les impidió mezclar dosis.



Comentó que en el primer “Vacunatón”, realizado del 31 de julio al 1 de agosto, él colaboró junto a un grupo de estudiantes y pudo constatar -preguntando- cómo muchas de las personas que estaban haciendo fila tenían la primera dosis de Sputnik V. “Ahorita la normativa nacional es que no se deben cruzar, pero como no hay un sistema real”, cuestionó.



El especialista se referió a un sistema digital de control en tiempo real, es decir, que la información detalle el nombre de la persona, sexo, lugar en el que vive, fecha de inmunización y grupo de edad para “ver cómo anda la saturación en cada grupo de riesgo y vacuna administrada”.



“Aquí en Honduras siguen teniendo un sistema de información basado en un registro manual y que posteriormente es digital”, lamentó.

La Sesal sí analiza cruce de vacunas

A mediados de mayo, Honduras firmó un contrato con Rusia para adquirir 4.2 millones de vacunas Sputnik V. Hasta la fecha solo ha recibido 46 mil dosis, 40 mil de ellas con el componente A, es decir, el esquema incompleto.



Rusia afirmó a finales de junio que la vacuna no estaba disponible para el mercado externo, ya que la prioridad era inmunizar a su población, dejando a decenas de países (como Argentina, Guatemala, México, Bolivia, Venezuela y Honduras) sin opciones.



El mismo contrato -al menos en el caso de Honduras- señala que el proveedor no se hace responsable de ningún retraso en el suministro de la vacuna si se debe a interrupción o falta de producción, lo que explica por qué Salud no sabe cuándo llegarán las anheladas vacunas.



El Fondo Ruso se comprometió a enviar las 40 mil dosis el 10 de agosto, lo que momentáneamente causó esperanza entre la población hasta que la Sesal afirmó que 20 mil llegaría cinco días después (el 15 de agosto) y las otras 20 mil la próxima semana. De no ser así, la titular del Programa Ampliado de Inmunizaciones aseguró que tenían un plan B: combinar las dosis de diferentes farmacéuticas.



“Ya hay recomendaciones del Consejo Consultivo Nacional de Inmunizaciones (CCNI) y la Secretaría de Salud las ha adoptado de hacer intercambio con otra vacuna basado en estudios mundiales que se han generado en Europa y en algunos países de América del Sur de combinar la vacuna Sputnik con otro tipo de vacuna”, detalló.



EL HERALDO tuvo acceso a las recomendaciones, que mencionan que si el componente B de la vacuna rusa no llega a tiempo se debe hacer un cruce, aplicando Pfizer como segunda dosis.



Además, Salud autorizó el pasado 29 de julio a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) para investigar el cruce de vacunas de Pfizer y Moderna con Sputnik V. Pero desde antes habían denuncias de cruces en los puntos de vacunación.



La jornada inició el lunes con 1,000 voluntarios, pero fue suspendida ese mismo día por “un trámite burocrático”, aseguró el científico hondureño, Marco Tulio Medina. Las pruebas fueron restablecidas un día después. Los resultados podrán servir de patrón para inmunizar al resto de personas inmunizadas con la vacuna rusa, la mayoría de ellas son adultos mayores.

Conclusiones:

Si bien es cierto, las autoridades de la Secretaría de Salud afirmaron que, antes de la autorización facilitada a la UNAH, no se estaban cruzando vacunas anticovid en Honduras, personal de salud y hasta la misma jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones, lamentaron que estuviera ocurriendo de forma extraoficial.



Además de la fotografía de un carné de vacunas que mezcla dosis de Pfizer y Moderna, un estudio del Consorcio de Investigadores Covid Honduras y el Observatorio de Covid-19 de Unitec, reveló que cuatro de cada 100 personas vacunadas con Sputnik V completaron el esquema (dos dosis) aplicando el llamado cruce de vacunas.



Expertos aseguran que en el país no existe un sistema de control en tiempo real, es decir, una base de datos digital que muestre el nombre de la persona vacuna, dirección, la fecha en la que se aplicó y la vacuna que se puso, lo que permite que hayan cruces y hasta que muchas persona se apliquen más de dos dosis.



El equipo de Fact Checking de EL HERALDO como Verdadero que se estaban aplicando vacunas anticovid de forma extraoficial, es decir que, sin autorización de la Secretaría de Salud, antes de que se autorizaran los ensayos en la UNAH.