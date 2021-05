Seis de cada cien hondureños han recibido vacuna anticovid en el extranjero

Carlos Girón Pineda

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Personas que pueden costearse el viaje salen de Honduras para no tener que esperar por la vacuna contra covid-19, pero deben tener suficiente dinero para cubrir los costos del boleto aéreo, hotel, alquiler de vehículo, alimentación, así como otros gastos.

El turismo de vacuna se ha convertido en una opción para miles de hondureños que, producto de sus disponibilidades económicas, se han inoculado fuera de los 112,492 kilómetros cuadrados que tiene Honduras por causa de un proceso de inmunización que cursa con rezago.

“Hicimos la relación de cuánto gastaríamos si uno de nosotros se infectase, entonces, debido a eso, decidimos ir a vacunarnos a Estados Unidos, en donde gastamos 80,000 lempiras, unos 3,200 dólares entre mi esposa y yo”, contó a EL HERALDO Plus Gustavo Castro, de 40 años, que hace más de dos semanas recibió la segunda dosis de Pfizer junto a Claudia David, una contadora de 37.

LEA: Varios departamentos de Honduras urgen de más vacunas anticovid

Números de una encuesta del Observatorio de Investigación de Covid-19 de Unitec compartidos a EL HERALDO Plus indican que seis de cada 100 hondureños se han ido a vacunar en el extranjero, lo que representa al seis por ciento de la población vacunada con la primera dosis.

“Decidimos ir a Estados Unidos porque teníamos la visa y también porque no queríamos esperar mucho tiempo para que nos vacunaran”, argumentó Castro.

TAMBIÉN: Honduras tendría que vacunar contra covid-19 a 35 mil personas a diario

Lentitud

A juzgar por la respuesta de los encuestados por Unitec se infiere que la mayoría de los inmunizados en el extranjero lo ha hecho en Estados Unidos.

La mayoría (el 39%) se aplicó la vacuna Pfizer/BioNTech. En segundo lugar (36%) están los que optaron por Moderna y en tercera posición los que fueron inoculados con la fórmula de Johnson & Johnson.

Las primeras dos implican un esquema de dos dosis, mientras que la última es de aplicación única.

El Observatorio de Unitec refleja que este grupo de hondureños empezó a salir en marzo para vacunarse, aprovechando cuando empezó la campaña masiva en EE UU.

VEA: Hondureños planean irse en caravanas a El Salvador para vacunarse

En Honduras, esta etapa apenas está arrancando, en estos días finales de mayo.

Sin embargo, una proyección de la Unidad de Datos de EL HERALDO muestra que las autoridades sanitarias necesitarían vacunar de 25,000 personas al día, si la campaña se hace de lunes a domingo, a 35,000 ciudadanos, si es de lunes a viernes, para poder lograr la inmunidad colectiva en lo que resta de este año.

El médico Daniel Fernández aseveró que será “muy difícil que en el país logremos la inmunidad colectiva en este 2021. Sabemos vacunar, pero no hay una buena planificación”.

ADEMÁS: Tras masiva vacunación anticovid, habilitarán más centros para recibir las dosis

Salvavidas en otro país

Para Alexa Vargas, de 35 años, ser hondureña y salvadoreña le abrió la puerta para ser inmunizada contra covid-19, como parte de un proceso en la nación cuscatleca que marcha con celeridad.

A causa del temor de ser parte de los casi 240,000 enfermos que tiene Honduras, según cifras oficiales, y la desesperación por lograr la inmunidad, miles de hondureños deciden salir en busca de la inoculación.

La neuróloga Reina Durón, directora del Observatorio de Investigación de Covid-19, de Unitec, dijo a EL HERALDO que el desalentador escenario que vive Honduras en la vacunación ha obligado a los hondureños a buscar métodos de supervivencia.

“El que tiene dinero, trata de hacer todo lo posible por vacunarse. La gente necesita una respuesta y ya que no la ha recibido tiene que encontrar opciones y por eso se van”, consideró.

ES DE INTERÉS: Hondureños se endeudan para vacunarse contra el covid-19 en Estados Unidos

Mencionó, en ese sentido, que la desconfianza de la población hacia el gobierno es otro de los factores por el que los hondureños buscan la inoculación en otros países.

“La población no confía en las vacunas que compró el gobierno, por eso hay muchos que se van y, los que no pueden salir, prefieran no vacunarse”, precisó.

Para Paola López, de 25 años, la decisión de ir a vacunarse a Estados Unidos fue fundamentada porque no sabía cúanto tiempo tenía que esperar en Honduras para lograr la vacuna contra el covid-19.

“Este país era de los únicos que me aceptaba de acuerdo a mi edad. No sabía cuánto tenía que esperar y eso me generaba preocupación”, comentó a través de una nota de voz de WhatsApp.

“Se dio la oportunidad en este país (Estados Unidos), entonces vi conveniente el viajar e invertir en esto”, agregó.

LEA: ¿Cuáles son los oficios o profesiones con más infectados de coronavirus en Honduras?

Efectos adversos

Durón, además, puntualizó que la mayoría de los hondureños vacunados sufrieron efectos adeversos, lo que es una “situación normal”, dicen expertos en vacunación.

Concretamente el 40% de hondureños padecieron de fiebre, un 27% sufrió dolor en el brazo, mientras que un 15% tuvo dolor de cuerpo, siendo estas las secuelas más recurrentes plasmadas en la encuesta en línea que abarcó hasta el miércoles 26 de mayo a 1,738 personas.

“Todas las vacunas tienen efectos, pero la mayoría son leves”, comentó Durón, que también funge como coordinadora de la investigación que fue ofrecida a la Secretaría de Salud con el propósito de conocer en profundidad qué ocurre después de la vacunación, pero no se logró un acuerdo.

ADEMÁS: Se habrían salvado cientos de ancianos con vacunas anticovid a tiempo

Melissa García, que hace tres días se aplicó la primera dosis de Pfizer/BioNtech en Estados Unidos, contó que tuvo dolor en el brazo inyectado, el primer malestar al ponerse ese inoculante, según la encuesta de Unitec.

“Pensé que no me daría nada, pero solo fue dolor en el brazo”, dijo, quien dentro de varias semanas recibirá la segunda dosis.

“Me vine porque confío más en la vacunación de aquí, de Estados Unidos, que en la de Honduras. Allá ni siquiera han comenzado en personas jóvenes”, añadió la hondureña de 27 años.

De enero a abril de 2021 más de 156,000 hondureños han salido del país, establecen las cifras del Instituto Nacional de Migración y que posiblemente estén alimentadas por el objetivo de vacunarse en el extranjero.

TE PUEDE INTERESAR: Desesperanza impulsa la continua emigración de hondureños