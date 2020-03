Bullying y acoso pasaron de las aulas de clase al internet

Anónimos

Un estudio de la UPNFM ubica a Gracias a Dios y Colón como dos de los departamentos donde los menores sufren más bullying a través de redes

13.03.2020

TEGUCIGALPA,HONDURAS.- Cuando Sofía comenzó una relación con José no imaginó que su sexualidad terminaría expuesta en las redes sociales.



Eran amigos desde hace años, pero su cariño se tornó diferente y optaron por darse una oportunidad.



Tras seis meses como novios, ambos decidieron llevar la relación a otro nivel y compartirse fotografías íntimas, las mismas imágenes que, después de terminar el noviazgo, terminaron alimentando un perfil falso de Facebook.



La historia de Sofía (nombre ficticio para proteger su identidad) se resume en una palabra: ciberacoso, una práctica que se ha hecho bastante común entre los jóvenes pero también en los niños (ciberbullying).



Ambos términos fueron definidos por la psicóloga Patricia Mackay como una doble agresión porque son en anonimato, es decir, la víctima no sabe la identidad de la persona responsable.



Un estudio del Instituto de Investigación de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) revela que el 28% de los jóvenes entre 18 y 21 años ha visto bullying o acoso a través de las redes sociales (Facebook, Instagram, WhatsApp y YouTube).







Estas cifras contrastan con el 7% de los niños que también admitieron sufrir de ciberbullying, según otra encuesta, pero de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) realizada a estudiantes de cuarto, sexto y octavo grado.



El documento detalla que en 2018 el 18% de los niños encuestados en Gracias a Dios respondieron ser víctimas de burlas en las redes sociales, sin embargo, según la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) este es uno de los departamentos con menor acceso a internet.



“Cuando se trata de violencia en las escuelas, con delincuentes o pandilleros, Cortés aparece en primer lugar. Y en acoso, Gracias a Dios e Islas de la Bahía aparecen altos”, explicó el doctor Mario Alas, uno de los autores del boletín.



Además de estos dos departamentos, Colón, Comayagua y Cortés se suman a la lista, donde en muchos casos los menores no encuentran solución y piensan hasta en suicidarse, como lo admitió Sofía.



“Yo solo lloraba y lo peor era no poder contarle a nadie porque me daba vergüenza, sentía que me iban a juzgar, estaba frustrada, me quise matar y ni siquiera sabía por culpa de quién”, contó la joven, quien tiempo después confirmó que su exnovio estuvo detrás de todo el acoso.

Acceso tecnológico

Los niños cambiaron los juguetes por dispositivos electrónicos porque ahora se trata de divertirse a través de internet.



Según la Encuesta de Hogares de 2018 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), los menores hondureños tienen acceso a una computadora, laptop, celular o tableta desde los cinco años, pero incrementa a medida crecen.



Los datos también muestran que el uso de teléfono es superior en comparación a los otros aparatos, lo que coincide con el uso de datos móviles para conectarse a internet.



Para Mackay, el acoso a través del internet es tan silencioso que puede provocar cambios de sueño, alimentación y hasta rechazo a las actividades que solían disfrutar.



“Todas estas son señales de alarma, de que algo está ocurriendo, también a través de las redes”, advirtió la experta.