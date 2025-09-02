Woody Allen recuerda a Trump en el cine: “Era muy buen actor, convincente y carismático”

Los Ángeles, Estados Unidos.- Woody Allen elogió las dotes como actor de Donald Trump, quien participó en el rodaje de su película Celebrity (1998), y confesó que le gustaría volver a dirigir al magnate ahora que es presidente: "Si me dejara dirigirlo creo que podría hacer maravillas".

El cineasta neoyorquino, de 89 años, lo dijo recientemente en el podcast Club Random, del cómico y presentador Bill Maher, y el propio Trump compartió en su red social, Truth Social, un enlace a una noticia de Variety en la que el medio especializado se hacía eco de las palabras de Allen.

Al final de la conversación con Maher, Allen dijo ser "una de las pocas personas que pueden decir que dirigió a Trump".

"Dirigí a Trump en una película, en Celebrity", comentó el cineasta antes de asegurar que fue un "placer" trabajar con el magnate -y ahora presidente-, a quien definió como "muy buen actor".

Trump también fue "muy educado", "daba en el clavo", "hacía todo correctamente" y tenía un "don para el mundo espectáculo", agregó Allen.