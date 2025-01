Will Smith se queda fuera: no protagonizará la nueva película de Matrix

Los Ángeles, Estados Unidos.- Will Smith no protagonizará la próxima película de Matrix, a pesar de un críptico mensaje publicado en sus redes sociales.

El mensaje, acompañado de la característica tipografía de la saga, decía: “En 1997, las Wachowski ofrecieron a Will Smith el papel de Neo en The Matrix. Smith lo rechazó. Eligió Wild Wild West, creyendo que era una mejor opción para él en ese momento. Pero la pregunta sigue siendo: ¿Cómo habría sido The Matrix con Will Smith como Neo? Despierta, Will... The Matrix te tiene...”.

Fuentes cercanas informaron que Smith no formará parte de la nueva entrega de Matrix, que será dirigida por Drew Goddard (The Martian, The Cabin in the Woods) para Warner Bros. Este será el primer filme de la franquicia que no contará con la dirección de las hermanas Wachowski, aunque Lana Wachowski participará como productora ejecutiva.

Estrenada hace más de 25 años, The Matrix marcó un hito en el cine de ciencia ficción, destacándose por sus revolucionarios efectos visuales y la interpretación icónica de Keanu Reeves como Neo. La película recaudó 467 millones de dólares en taquilla y dio pie a tres secuelas: The Matrix Reloaded y The Matrix Revolutions (ambas en 2003) y The Matrix Resurrections (2021).

Will Smith, conocido por éxitos como Independence Day y Men in Black, protagonizó recientemente Bad Boys: Ride or Die junto a Martin Lawrence. El filme buscó revitalizar su carrera tras el escándalo de la bofetada a Chris Rock en los Oscar de 2022.