Drama, fama y secretos de los 80: ViX lanza el tráiler oficial de la bioserie de Timbiriche

Ciudad de México, México.- ViX presentó este lunes el primer tráiler oficial de la serie inspirada en Timbiriche, agrupación mexicana que marcó la industria del entretenimiento durante las décadas de 1980 y 1990 y que impulsó las carreras de figuras como Thalía y Paulina Rubio, según informó la agencia EFE. El material, compartido a través de un comunicado, muestra escenarios y vestuarios que recrean con detalle la estética de la época en la que la banda dominaba la radio y la televisión en español. En el adelanto participan Macarena García, Sebastián Poza, Luis de la Rosa, Jesusa Ochoa, Iker Solano, Michelle Pellicer, Edu Maruri, Clara Dalmao, Sol Wainer, Andrea Chaparro, Osvaldo Benavides y Alberto Guerra, quienes conforman el elenco confirmado hasta el momento.

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En la nota, ViX describió la producción como un relato de "los sueños, desafíos, triunfos y conflictos de los jóvenes artistas que integraron la agrupación, explorando cómo un proyecto infantil se transformó en un fenómeno cultural que dejó una huella imborrable en la música y el entretenimiento en español". Timbiriche nació en México en 1981 como un proyecto musical infantil concebido, según distintos registros periodísticos, para competir con el grupo español Parchís, también integrado por niños y ya popular en varios países. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La alineación original estuvo formada por Benny Ibarra, Sasha Sokol, Diego Schoening, Alix Bauer, Paulina Rubio y Mariana Garza, a quienes se sumó Erik Rubín dos años después. Con el paso del tiempo, la agrupación evolucionó del pop infantil al pop adolescente y adulto, grabó doce discos de estudio y se reunió en distintas ocasiones para giras de aniversario que mantienen vigente su legado entre varias generaciones de seguidores en Latinoamérica.