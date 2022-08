Verónica Castro defiende a su hijo Cristian de las críticas por su nuevo look

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El cantante Cristian Castro de 47 revolucionó las redes sociales luego de que mostró su cambio de look, bastante extrovertido, con cabellera morada y traje de colores.

Los usuarios hicieron incesantes comentarios negativos y memes sobre el cambio radical del artista. Cansado, el intérprete de “Por amarte así” se refirió a las críticas y burlas que había recibido.

“Nada más me divertí un poquito, la verdad que estoy emocionado con tanto jurado, y hay como que diferenciarse del todo, es como un circo realmente de gente ahí, entonces hice algunos looks muy estrafalarios ahí, parezco Austin Powers mal comido, mal pagado”, dijo el cantante mexicano que funge como juez en el programa argentino Canta conmigo ahora.

Luego de la lluvia de críticas, su madre, la famosa cantante y actriz Verónica Castro, no dudó en defender a su hijo, enfatizando en que el artista solo se divertía.

“Ya viendo a Cris en Canta conmigo ahora, siempre sorprendiendo con sus looks”, escribió una fan, a lo que Verónica respondió: “Se divierte con él mismo, no le hace daño a nadie”.

Los fans de la cantante también apoyaron su comentario. “Así es Vero, cuántas personas adoptan poses que no son simplemente por ser aceptados, dicen y hacen cosas por lo mismo y eso no es padre, si algo no te gusta o te gusta mucho hazlo, dilo, si todos fuésemos iguales que aburrido sería, eso me gusta de Cristian”, comentó una usuaria.

Otros en cambio, destacaron que el artista no se merecía el odio que estaba recibiendo, puesto que siempre ha sido una buena persona.

“Es que Cristian es un amor de persona súper carismático encantador y muy divertido”, mencionó otra usuaria.

