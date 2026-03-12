  1. Inicio
"Twisted Yoga": La secta del silencio en Apple

Esta miniserie documental reconstruye cómo una red de yoga derivó en una estructura de abuso con sede en París

  • Actualizado: 12 de marzo de 2026 a las 10:17
Tres episodios para examinar el caso de un supuesto líder espiritual.

 Foto: Instagram

Los Ángeles, Estados Unidos.- Este 13 de marzo, Apple TV+ estrena “Twisted Yoga: La secta del silencio”, miniserie documental de tres episodios dirigida por Rowan Deacon.

La producción examina el caso de Gregorian Bivolaru, gurú rumano al frente de una red internacional de estudios de yoga que, según la investigación judicial francesa, funcionó como estructura para el tráfico de personas, el secuestro y la violación.

Bivolaru niega todos los cargos.El documental reconstruye el recorrido de varias jóvenes que, atraídas por la promesa de bienestar y crecimiento espiritual, terminaron integradas en una organización que empleaba los llamados rituales tántricos para captar seguidores.

Las denominadas “iniciaciones privadas” se desarrollaban en un apartamento de París, hoy en el centro del proceso penal abierto en Francia.Son las propias víctimas quienes articulan el relato.

Sus testimonios, inéditos hasta ahora, permiten reconstruir el funcionamiento interno de la organización y han servido de base para la colaboración con las autoridades francesas.

Deacon, conocida por Jimmy Savile: A British Horror Story, estructura la miniserie en tres episodios que avanzan desde la captación inicial hasta el desarrollo del juicio.

