Riña deja tres muertos tras ataque con cuchillo en set de "Sin senos sí hay paraíso"

Bogotá, Colombia.- Un ataque con arma blanca en plena calle del centro de Bogotá desató una riña que dejó tres personas muertas, incluido el atacante, y al menos una más herida, un hecho que es investigado este domingo por las autoridades y que ocurrió durante un rodaje de la cuarta temporada de "Sin senos sí hay paraíso".

La noticia fue confirmada por la propia actriz Carmen Villalobos y dos de las víctimas identificadas como Henry Benavides, de 45 años, y Nicolás Perdomo, de apenas 18, eran parte del personal de grabación. El tercer fallecido es el atacante.

El incidente se produjo cuando un hombre atacó sin previo aviso a otro ciudadano con un cuchillo en el sector conocido como Los Laches, lo que provocó la reacción inmediata de varias personas que intentaron intervenir para auxiliar a la víctima, informó la Policía Metropolitana de la capital colombiana.

Lejos de contener la situación, la intervención derivó en una escalada de violencia en la que el agresor hirió a otras dos personas, desencadenando una riña que en cuestión de minutos dejó tres fallecidos, entre ellos el atacante.