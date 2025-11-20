  1. Inicio
El top 5 de Miss Universo 2025, "las más bellas de las bellas"

Cinco candidatas avanzaron al Top 5 del Miss Universo 2025 durante la gala final en Tailandia, donde se definieron las aspirantes más cercanas a la corona

  • 20 de noviembre de 2025 a las 16:09
 Foto: Miss Universo

Bangkok, Tailandia.- El Miss Universo 2025 definió a las cinco finalistas que integran el top 5, una de las etapas más esperadas de la gala celebrada en Bangkok.

Las candidatas seleccionadas destacaron por su desempeño en pasarela, entrevistas y presentaciones durante las distintas fases del certamen.

La elección del top 5 se realizó entre las competidoras que avanzaron previamente en el top 30 y top 15, tras evaluaciones adicionales del jurado internacional.

Ellas son las candidatas clasificadas a la final

1. Miss Tailandia- Praveenar Singh

2. Miss Filipinas - Ahtisa Manalo

3. Miss Venezuela - Stephany Abasali

4. Miss México - Fátima Boch

5. Miss Costa de Marfil- Olivia Yacé

