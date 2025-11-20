El top 5 de Miss Universo 2025, "las más bellas de las bellas"

Bangkok, Tailandia.- El Miss Universo 2025 definió a las cinco finalistas que integran el top 5, una de las etapas más esperadas de la gala celebrada en Bangkok.

Las candidatas seleccionadas destacaron por su desempeño en pasarela, entrevistas y presentaciones durante las distintas fases del certamen.

La elección del top 5 se realizó entre las competidoras que avanzaron previamente en el top 30 y top 15, tras evaluaciones adicionales del jurado internacional.