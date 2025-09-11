Chunkypop: creatividad, autenticidad y pasión que se convierten en accesorios

Tegucigalpa, Honduras.- En un mundo donde los accesorios de moda se producen en masa, Chunkypop destaca por su autenticidad y la historia que hay detrás de cada pieza. Este emprendimiento, fundado por Jafet Henríquez, nació de su pasión por crear y compartir su creatividad con el mundo, ofreciendo accesorios que no solo complementan un estilo, sino que reflejan personalidad y confianza.

“Chunkypop es un proyecto de accesorios confeccionados por mí, que a veces se acompañan de otros artículos ya fabricados. Trato de plasmar mi creatividad y compartir con los demás un poco de mi gusto y visión”, explicó Jafet a EL HERALDO, describiendo la esencia de su emprendimiento. El concepto de la tienda va mucho más allá de simples productos, “viene de la autenticidad que hay en mí, de lo difícil que puede ser expresarnos de la forma que nos gusta y el miedo a sentirnos juzgados. Queremos crear ese sentimiento de seguridad con nosotros mismos, portar piezas que nos hacen sentir mágicos. Chunkypop es versatilidad, originalidad, osadía y talento”, agregó.

La idea

Lo que comenzó como una actividad personal, crear accesorios únicamente para su propio uso, pronto llamó la atención de amigos y familiares. "Alguien muy importante y especial para mí creyó en mi talento antes de que yo mismo lo hiciera y me motivó a crear la página y emprender. Luego vino el apoyo incondicional de mi mamá, que me ayudó con materiales y siempre ha sido mi fan #1. Mis amigos también fueron fundamentales, siempre estuvieron para mí", recordó Jafet durante la entrevista. Como cualquier emprendimiento, Chunkypop ha enfrentado retos. "El miedo, la inseguridad y la comparación con otros negocios establecidos son bloqueos enormes para la creatividad. También es complicado manejar el tiempo y la inversión, porque siempre queremos dar más a nuestros clientes", comentó el joven emprendedor.

La inspiración

A pesar de los desafíos, el proyecto tiene un significado muy especial para Jafet, es un lazo directo con su madre, de quien heredó la creatividad y el amor por el arte. Su inspiración nació de la cercanía y el vínculo especial que comparten, pues asegura que su mamá ha sido su mayor apoyo desde los inicios, aportándole confianza y materiales cuando apenas comenzaba. “Es algo que me llena de orgullo y felicidad. Nunca creí que algo que yo creara sería tan valorado por otras personas. Mi creatividad viene heredada de mi mamá, su ejemplo me enseñó mucho y esto es muy nuestro”, aseguró. Lo que diferencia a Chunkypop de otros negocios del mismo rubro es la pasión y el amor con el que se realizan cada una de las piezas, "no se trata de producir en masa, sino de crear piezas con amor y dedicación, pensadas para inspirar y conectar con quienes las usan" , dijo. “No seguimos tendencias, buscamos conectar con nuestro público, que se sientan identificados y acogidos. Queremos ofrecer calidad y significado que acompañe a nuestros clientes por mucho tiempo”, explicó. Cada accesorio lleva consigo una mezcla de originalidad, pasión y significado, convirtiéndose no solo en un complemento de moda, sino en un símbolo de identidad y confianza para sus clientes. Entre sus metas a largo plazo, Jafet destaca su deseo de dedicarse de lleno a la creación de accesorios, expandir su línea de productos y abrir un espacio físico donde los clientes puedan vivir la experiencia de Chunkypop y apreciar el arte detrás de cada pieza.