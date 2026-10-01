Stereo Luz recibe tres reconocimientos en los Premios Águila 2026

Tegucigalpa, Honduras. La emisora cristiana hondureña Stereo Luz 103.7 FM obtuvo tres reconocimientos durante la decimosexta edición de los Premios Águila 2026, celebrada en Miami, Estados Unidos. El principal galardón fue el de Mejor Emisora en el Dial de Latinoamérica, categoría en la que Stereo Luz compitió con emisoras de Paraguay, Costa Rica y Guatemala. La ceremonia se celebró en el hotel Hilton Miami Airport Blue Lagoon. De acuerdo con la información proporcionada por la radioemisora, el reconocimiento destaca el trabajo, la programación, el talento y compromiso de su equipo, así como su relación con los oyentes, acción social y presencia en la comunidad.

“Para Stereo Luz, recibir un reconocimiento de esta naturaleza representa el resultado de un trabajo conjunto y una oportunidad para agradecer a Dios y a la gran familia de oyentes que ha convertido a Stereo Luz 103.7 FM en su compañía diaria”, indicaron sus ejecutivos en un comunicado.

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Tres reconocimientos para Honduras

La emisora estaba nominada en seis categorías y obtuvo tres premios. Además del reconocimiento a Mejor Emisora en el Dial de Latinoamérica, Luis García recibió el premio a Mejor Locutor, por su trabajo frente al micrófono como integrante del equipo de Stereo Luz. El tercer reconocimiento fue otorgado al pastor Venancio Mejía por su trayectoria y años de ministerio y servicio. La misma distinción también fue entregada al cantante y ministro Danny Berríos.

Según la hoja de prensa compartida por la radioemisora, el reconocimiento a la trayectoria honra una vida dedicada a comunicar el mensaje de Dios y a impulsar los medios de comunicación cristianos en Honduras. De esta manera, Stereo Luz 103.7 FM sumó tres reconocimientos en la edición 2026 de los Premios Águila: Mejor Emisora en el Dial de Latinoamérica, Mejor Locutor para Luis García y reconocimiento a la trayectoria para el pastor Venancio Mejía.