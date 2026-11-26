Tegucigalpa, Honduras.- Diario EL HERALDO arriba hoy a su 47 aniversario en un ambiente de gratitud y regocijo compartido. Desde que vio la luz un 26 de noviembre de 1979, el diario de mayor influencia, se ha ganado un espacio en los hogares, los comercios y las oficinas de Honduras, y sus colaboradores —depositarios de ese oficio— celebraron un año más de trayectoria. La jornada inició con una misa de Acción de Gracias presidida por el padre Alex Melgar en la Parroquia Cristo Resucitado de la colonia Loarque, donde los colaboradores se congregaron para dar gracias por los años transcurridos y encomendar los venideros.

La homilía, de hondo sentido espiritual, imprimió al día un tono de serenidad y propició un momento de introspección, en el que el equipo repasó el camino andado y renovó su confianza en lo que aún resta por recorrer. Al concluir el oficio religioso, el programa derivó hacia un talante más festivo y fraterno. Los colaboradores departieron con holgura, por un momento alejados del apremio habitual y celebraron la camaradería que acompaña la labor cotidiana. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Café y bocadillos de bienvenida, un delicioso almuerzo, un backdroop alusivo para tomarse las respectivas fotografías del recuerdo marcó la mañana y mediodía. Y luego, por la tarde, un emotivo mensaje del director Ejecutivo de EL HERALDO, Carlos Mauricio Flores, quien dijo que cada colaborador de la marca es un héroe para su familia, marcó un antes y después de la jornada. Flores hizo alusión a situaciones personales en las que todos alguna vez hemos sido héroes sin quererlo ni imaginarlo, héroes para nuestros hijos, padres, hermanos, primos, sobrinos, etc. Y eso es parecido a lo que hacemos en EL HERALDO, "cuidamos al ciudadano, a la gente de bien, ayudamos a los pequeños comerciantes y conectamos esos negocios con la gente y los consumidores, luchamos, enfrentamos retos y desafíos todos los días, pero así como los héroes salen adelante con sus familias, así lo hacemos en EL HERALDO", dijo.