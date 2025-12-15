“Sin palabras” y “devastada”: Hollywood llora a Rob Reiner tras su asesinato

Los Ángeles, Estados Unidos.- Varios actores que trabajaron con el cineasta estadounidense Rob Reiner han expresado su dolor por el fallecimiento este domingo del director y su esposa, con breves pero sentidos mensajes: Cary Elwes dijo estar "sin palabras", Kathy Bates, "devastada"; y John Cusack, "en shock". Son algunas de las reacciones a la muerte de la pareja, que fue encontrada apuñalada en su casa de Brentwood en la noche del domingo, un crimen cuyo principal sospechoso es su hijo mediano, Nick.

Elwes, que protagonizó con Robin Wright una de las películas más recordadas de Reiner, 'The Princess Bride' ('La princesa prometida', 1987) publicó en su cuenta de Instagram una foto en blanco y negro de las dos sillas que el director y él utilizaron durante el rodaje, junto al mensaje "Sin palabras". Y su foto de perfil es una imagen caracterizado como Wesley, su personaje en el filme. Mientras que Bates, protagonista junto a James Caan de 'Misery' (1990), trabajo por el que ganó el óscar, aseguró en un comunicado enviado a The Hollywood Reporter que está "absolutamente devastada" por la noticia. "Estoy horrorizada", aseguró la actriz, que expresó su amor por el cineasta, al que calificó de "brillante y amable", un hombre "que hacía películas de todos los géneros para desafiarse a sí mismo como artista", además de luchar "con valentía por sus convicciones políticas". "Cambió el rumbo de mi vida", sentenció Bates, que también tuvo un recuerdo para la esposa del director, Michele, "una fotógrafa talentosa" que se encargó de tomar fotografías de la actriz para la campaña publicitaria de 'Misery'.