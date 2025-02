¿Será “Emilia Pérez” suficiente para Francia o Brasil sorprenderá?

Los Ángeles, Estados Unios.- Es evidente que “Emilia Pérez” (Jacques Audiard, Francia) no ha salido indemne del escándalo en redes sociales relacionado con su protagonista Karla Sofía Gascón; sin embargo, parece que cualquier controversia entre los votantes ha recaído sobre la actriz y no sobre la película en sí. Un ejemplo de ello es que en los premios BAFTA la película logró llevarse los galardones a Mejor película en lengua no inglesa y Mejor actriz de reparto para Zoe Saldaña, tal como se anticipaba. Dado que este musical de Netflix rompió el récord de nominaciones para una película en idioma extranjero, es

altamente probable que logre el Oscar a Mejor película internacional.

No obstante, la victoria no será tan sencilla como se pensaba. I’m Still Here (Walter Salles, Brasil) es la película que más está atrayendo la atención de los votantes, y el llamado “sesgo de actualidad” podría jugar un papel decisivo en la elección final. Este año es la primera vez que dos nominadas en el apartado también compiten en la categoría de Mejor película. A pesar de que Francia no gana en esta categoría desde hace años, Brasil nunca ha logrado este reconocimiento, y la película de Walter Salles está recibiendo un apoyo sin precedentes en su país. La actriz Fernanda Torres, nominada a Mejor actriz, ha sido la principal defensora de la película y, pese a haber tenido que disculparse por algunos de sus trabajos pasados, ha logrado, con carisma, conquistar al público. I’m Still Here ha llevado a cabo una campaña ejemplar, por lo que la competencia sigue siendo muy cerrada. De manera similar, en la categoría de Mejor película animada, Flow (Letonia) ha superado a éxitos como “Robot salvaje” e “Intensamente 2” en los Globo de Oro y varios premios de la crítica.

Sin embargo, los votantes que apoyan la película distribuida por Sideshow y Janus Films probablemente concentren sus esfuerzos en esa categoría, en lugar de en la de Mejor película internacional, que históricamente favorece a las películas de acción real. Cerrando la lista se encuentran The Seed of the Sacred Fig (Mohammad Rasoulof, Alemania) y The Girl with the Needle (Magnus von Horn, Dinamarca), dos títulos que compitieron en Cannes y que, aunque hayan perdido algo de impulso en la carrera de premios, todavía mantienen un sólido número de seguidores. Esto se refleja en el hecho de que tres de las cinco nominadas en esta categoría han recibido más de una nominación al Oscar

En orden de probabilidadLista, segúnla crítica