“Será difícil” superar la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico, asegura su productor

San Juan, Puerto Rico.- El empresario puertorriqueño Alejandro Pabón, socio promotor de Move Concerts, y la persona a cargo de la producción de la temporada de conciertos de Bad Bunny en Puerto Rico, aseguró a EFE que "será difícil" superar esta propuesta musical en la isla por su impacto social y cultural, pero aspira a seguir organizando grandes eventos. "Yo lo que quiero es que podamos seguir haciendo cosas así de grandes por mucho tiempo, y ojalá pueda ser con otros artistas; que tengan la oportunidad de llegar cerca por lo menos a lo que está logrando Benito (Bad Bunny) sería una bendición, porque muchas personas se beneficiarían de eso", dijo el productor. Pabón, quien participó esta semana en el foro 'Puerto Rico como motor global en la música y entretenimiento', organizado por GFR Media y la Agencia EFE, es una figura clave en la producción de espectáculos de artistas como Bad Bunny, Karol G, Justin Bieber, Ed Sheeran, Katy Perry y Beyoncé , tanto en Puerto Rico como en otros países.

Bajo su liderazgo, Move Concerts ha sido la compañía promotora líder de conciertos en la isla durante los pasados cuatro años, con más de 413.000 entradas vendidas solo en 2024, pero su logro más emblemático se concretó este 2025 con el ciclo de 30 conciertos 'No Me Quiero Ir de Aquí', en el Coliseo de Puerto Rico. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

"Sin miedo" a hacer historia

"Yo nunca hubiera pensado que algo así fuera posible", afirmó Pabón sobre la histórica residencia, que produce Move Concerts junto a Noah Assad Presents, empresa del manejador de Bad Bunny, Noah Assad. La serie de 30 funciones vendió más de 400.000 boletos, incluyendo 80.000 paquetes turísticos, con el objetivo de que personas de todas partes del mundo vinieran al territorio caribeño y conocieran sus paisajes, cultura y gastronomía. "Tengo que darle las gracias a Benito y a Noah por tener esta idea y contar conmigo y el resto del equipo para poder ejecutarla. Fuimos sin miedo, de frente, porque son sueños grandes y enseñando que se pueden lograr", resaltó Pabón.

No solo fue un éxito vender todas las entradas en tiempo récord, sino también ubicar en la arena del Coliseo una casa idéntica a la que aparece en el cortometraje de 'Debí Tirar Más Fotos', título del disco más reciente de Bad Bunny.

Un impacto social y cultural único