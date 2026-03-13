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¿Recuerda al reguetonero J Álvarez? Regresa con nuevo álbum de rap y dembow

Desde el intro, el rap toma el protagonismo, resaltando los inicios de su carrera y demostrando que el álbum es una memoria viva de lo que el referente del género entendió desde el principio

  • Actualizado: 13 de marzo de 2026 a las 10:36
¿Recuerda al reguetonero J Álvarez? Regresa con nuevo álbum de rap y dembow

"'El Dueño del Sistema Vol. 3' no es un ejercicio de pasado, es una declaración de presente", resalta el artista en un comunicado.

 Foto: Instagram.

San Juan, Puerto Rico.- El artista urbano puertorriqueño J Álvarez lanzó este viernes su nuevo álbum, 'El Dueño del Sistema Vol. 3', en el que propone un recorrido hacia su ADN musical, logrando una transición orgánica entre el rap, dembow y reggaetón.

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En este nuevo capítulo, el artista puertorriqueño reafirma su vigencia desde una plataforma de madurez y credibilidad, sumando colaboraciones de alto calibre como la de Lenny Tavárez, así como El Yala y Yomel El Meloso, indica un comunicado de prensa.

Desde el intro, el rap toma el protagonismo, resaltando los inicios de su carrera y demostrando que el álbum es una memoria viva de lo que el referente del género entendió desde el principio del juego, agrega la nota.

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"'El Dueño del Sistema Vol. 3' no es un ejercicio de pasado, es una declaración de presente", resalta el comunicado.

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Tras su paso por México en enero, el artista llegará a Argentina y tendrá un regreso especial a Colombia durante el mes de marzo, país donde J Álvarez mantiene una de las relaciones más sólidas y constantes de su trayectoria.

El impacto de este lanzamiento se extenderá a los escenarios con una gira internacional que recorrerá territorios clave donde su legado permanece intacto.

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Redacción web
Agencia EFE

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