¿Qué son las "frutinovelas"? La IA reiventa el melodrama con frutas y estereotipos machistas

Madrid, España.- Los dramas familiares, las traiciones amorosas y las venganzas personales ya no son territorio exclusivo de los actores de carne y hueso; frutas y verduras generados por inteligencia artificial (IA) son los protagonistas de las 'frutinovelas', un nuevo formato audiovisual que parodia los culebrones clásicos y acumula millones de interacciones en redes.

En el vertiginoso ecosistema de TikTok e Instagram, el nuevo drama lo protagonizan plátanos musculosos, fresas despechadas y manzanas vengativas. El galán e infiel Banana Negra contrasta con el personaje de 'La manzana', que representa a la esposa tradicional y conservadora. Conviven con otros como el melocotón Durazgela, una joven ingenua y muy atractiva, o Fresalina, la seductora 'rompehogares' por excelencia. Las 'frutinovelas' son microdramas que demuestran que la IA está transformando la producción audiovisual. Formatos rápidos de uno a tres minutos de duración que, a pesar de su apariencia cómica y surrealista, replican los códigos del melodrama tradicional y los 'reality shows', acumulando millones de visualizaciones (algunos videos han llegado a los 300 millones). "Tienen el cóctel perfecto para triunfar porque te enganchas haciendo cero esfuerzo y tapa emociones desagradables que hayamos tenido a lo largo del día" , explica la psicóloga Silvia Álava.



La gran paradoja

A pesar de su barniz humorístico, el fenómeno no ha estado exento de polémica. En una era que presume de haber avanzado en perspectiva de género, desterrando clichés y estereotipos que fomentan la desigualdad en las relaciones, las estructuras familiares y la sexualidad, el formato que hoy reina en redes rema exactamente en la dirección contraria.

Lejos de ofrecer modelos modernos, los personajes de las 'frutinovelas' contribuyen abiertamente a la hipersexualización y a los sesgos machistas más rancios. Las 'frutas femeninas' quedan relegadas a dos arquetipos: la esposa abnegada, sufridora y sumisa (representada por una manzana tradicional) o la villana hipersexualizada, vengativa y 'rompehogares' (una fresa pasional, vestida de forma sugerente). Por supuesto, los protagonistas masculinos, como el banano, perpetúan el rol de 'bad boy' rudo o el galán mujeriego, cuyas actitudes tóxicas son romantizadas o justificadas por la trama. Celos extremos, venganzas despiadadas y control de pareja, empaquetados en un formato animado que relativiza su impacto y normaliza relaciones de poder desiguales.

¿Un cerebro "frito"?

Psicólogos y sociólogos alertan del lado oscuro de las 'frutinovelas' y encienden las alarmas sobre el contenido subyacente de estos vídeos, que vinculan con el fenómeno 'brain rot' (cerebro frito), expresión que se utiliza para aludir a contenidos de internet de baja calidad y al efecto que produce en las personas que los consumen.