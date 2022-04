Policía filtra imágenes inéditas de Alec Baldwin luego del tiroteo en el set de “Rust”

De acuerdo con el informa publicado la semana pasado, los productores “demostraron apenas indiferencia sobre la seguridad de los trabajadores al no revisar las prácticas laborales y tomar acciones para corregir las fallas”.

Asimismo, en otra parte del filme se puede ver al actor interrogado por oficiales policiales, tanto en la escena del tiroteo como en una estación cercana.

Luego del fatal incidente, el actor de 64 años ha argumentado en documentos judiciales que una cláusula de indemnización en su contrato lo protege de responsabilidad personal.

Asimismo, Baldwin afirma que no disparó el arma y no sabe como se produjo la descarga. En una entrevista concedida en diciembre dijo no sentirse responsable de lo ocurrida.

VEA: Bad Bunny desata revuelo en redes sociales con el anuncio de venta de su Bugatti