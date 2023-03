“Con el maestro Pilo Tejeda tuvimos la inolvidable experiencia de estar de gira juntos en España, llevando nuestra música a nuestros hermanos catrachos y latinoamericanos. Me ha dado muchos consejos no solo para mí vida profesional, sino que además para mi vida familiar, como padre y esposo” comenta el artista a EL HERALDO sobre su relación con Tejeda.

“Este 4 de marzo del año en curso, me someteré a una operación quirúrgica de emergencia, ya que se me ha detectado un tumor maligno que está atacando mi cuerpo. Gracias a Dios se me ha detectado a tiempo y puedo luchar contra él, pero me veo en la obligación de interrumpir mis compromisos artísticos... No los quiero alarmar, solo es para comunicarles mi estado de salud y para evitar especulaciones o chismes de cualquier tipo por cualquier medio”, escribió Pilo Tejeda en sus redes sociales.