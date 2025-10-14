  1. Inicio
Piter Albeiro sobre comida hondureña: "Se come muy rico por allá"

Hablando de las comidas típicas de la región, los colombianos llegaron a la gastronomía hondureña y Piter aseguró que en el país centroamericano se come muy rico

  • 14 de octubre de 2025 a las 19:00

Bogotá, Colombia.-El reconocido comediante colombiano Piter Albeiro se viralizó en Honduras luego de haber compartido un video en el que habla de la comida hondureña.

El clip, que dura unos segundos, es extraído de un pódcast llamado Hablando Miércoles, junto al creador de contenido Juancito en el cual están hablando de diversos temas.

La plática surgió porque el comediante estaba usando la camisa de la Selección de Honduras y porque en esa ocasión en el programa estaban hablando de comida.

Juancito le pregunta a Piter: "¿Cuál es la comida de Honduras?", y Piter sin dudarlo, le responde que la baleada.

"Voy a buscarlo", siguió Juancito, quien confirmó en la red que la comida típica de Honduras es la baleada y, además, la sopa de caracol.

La típica sopa del atlántico hondureño le recordó al comediante la icónica canción de Banda Blanca, que le dio la vuelta al mundo, y que en la actualidad sigue siendo una de las más escuchadas.

Ambos cantaron el coro de la canción y se preguntaron si tenía algo que ver con Honduras, pero lo desconocían.

El clip generó muchos comentarios de hondureños que siguen al colombiano y los invitaron a visitar el país.

"Arriba mi Honduras, la gastronomía de mi hermoso país es inmensa", "Aquí se come rico y se baila rico, visiten y les va a encantar", se puede leer en algunos de los comentarios del clip.

Además, le pidieron al colombiano que viniera al país a hacer un show.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

