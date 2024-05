Nodal pide que paren agresiones contra familia de Cazzu tras supuesto robo

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Luego de que se divulgara que una de las posibles razones de la ruptura amorosa entre Christian Nodal y Cazzu fuera un supuesto robo en su casa en Argentina, el cantante mexicano ha pedido que paren las agresiones contra su expareja.

Fue a través de sus historias de Instagram que el intérprete de “Adiós amor” pidió parar el odio contra la familia de la rapera porque están dañando a buenas personas.

“Mi gente, les pido por favor que paren con el odio hacia la familia Julieta, a la prensa que paren con todas las agresiones sin fundamentos y me refiero puntualmente al robo en Argentina. Están dañando a personas buenas que amo, respeto y no merecen ese dolor. No crean todo lo que leen, que no se expanda la violencia ni las mentiras por el bien de mi hija y su familia. Gracias”.