Daniel Habif invita a los hondureños a ‘rugir’ en el Coliseum este 25 de agosto

Esa fue la siguiente pregunta de EL HERALDO, a lo que el mexicano respondió sin rodeos: “Soy alguien que se otorga mucho tiempo de contemplación para gestar la serenidad que se necesita para observar, para pensar, para dudar y remodificar tus preguntas. Suelo ser alguien que visita la soledad, no me enamoro de ella ni me quedo a vivir ahí, pero es ahí en donde nacen las preguntas que me permiten mejorar mi pensamiento crítico y dudar sobre aquello que creo. Mejorar al Daniel de hoy y al mismo tiempo eclipsar las cosas de mi pasado. Soy alguien que se conmueve con las cosas, hay una sensibilidad que me permite conmoverme con una nube o con un video de un gatito y cuando me doy cuenta pues me pongo a llorar. Muchas personas piensan que soy igual de intenso en la vida real que en los videos y cuando hago los videos es como si se encendiera una llama, una chispa, pero es para ese momento en donde todo hace sinergia”, comenzó explicando.

“Hablo de Dios porque es lo que amo, es mi por qué, pero no soy un pastor, no soy un predicador ni soy un evangelista, no busco evangelizar a nadie. Si hay una consecuencia de que la gente se acerque a Dios me parece hermoso y extraordinario, porque es claramente parte fundamental de mi trabajo, más ahora en un mundo en donde se trata a Dios como un delito, pero yo soy alguien que está siempre luchando en contra de la religiosidad, no de las religiones, sino de la religiosidad, porque creo que empuja al mundo a amar más a las reglas que a la gente y pues Cristo lo dejó muy claro en sus mandamientos en la Biblia ‘Amarás a tu prójimo como a ti mismo’ y hay gente que ve a las personas como una lista del mercado, que tiene que cumplir ciertos parámetros, pero yo no, antes de ver a alguien con una lupa me veo yo en el espejo”, añadió.

Su madurez emocional y espiritual le han permitido conectar con millones de personas en el mundo, no es casualidad que tenga más de ocho millones de seguidores en Instagram, más de nueve en Facebook y otros millones en TikTok, YouTube y demás plataformas; en resumen, es toda una personalidad dentro y fuera de internet. Es por eso que otra de las dudas que surgen al hablar de Daniel es cómo procesa el impacto que sus mensajes tienen, pues más que simples números, esos seguidores se traducen en personas, que en muchas ocasiones están vulnerables, a la espera de esa palabra de aliento que él debe pronunciar.