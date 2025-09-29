  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

Nicole Kidman y Keith Urban se separan tras 19 años juntos y dos hijas

La actriz australiana y el cantante de música country pusieron fin a su matrimonio según la revista People. Los rumores de su separación suenan desde hace un tiempo

  • 29 de septiembre de 2025 a las 17:07
Nicole Kidman y Keith Urban se separan tras 19 años juntos y dos hijas

La actriz Nicole Kidman y el cantante Keith Urban se separan según varios medios internacionales.

 Foto: Internet

Estados Unidos.- La actriz australiana Nicole Kidman y el cantante de origen neozelandés Keith Urban ponen fin a su matrimonio de 19 años, según confirmó la revista People.

La separación sale a la luz este día después de que el portal de espectáculos TMZ fuera el primero en informar que la pareja habría comenzado a vivir en domicilios distintos desde principios del verano.

Nicole Kidman, protagonista de nueva serie a cargo de Amazon MGM Studios

Esta información publicada por TMZ fue confirmada posteriormente por medios como Page Six y People, que señalan que el cantante fue quien tomó la iniciativa de la ruptura, incluso afirman que reside en una nueva vivienda en Nashville, separada del hogar familiar.

Según una fuente cercana a la pareja: “La hermana de Nicole (Antonia) ha sido un pilar y la familia Kidman al completo se ha unido para apoyarse mutuamente”. Sin embargo, ninguno de los dos ha realizado declaraciones públicas sobre la separación.

La noticia de su ruptura es una sorpresa, ya que el 25 de junio pasado la misma Nicole compartió una romántica publicación a propósito de su aniversario de bodas a través de su cuenta de Instagram.

Nicole Kidman muestra su cabello natural tras fallido uso de peluca en Cannes 2025

La publicación muestra una fotografía en blanco y negro, en la que aparece recostada sobre el hombro de Keith, con los ojos cerrados. “Feliz aniversario, bebé”, dice al pie de la imagen en la que etiqueta al artista.

Según datos publicados por Infobae, laa última aparición pública de la pareja fue en junio, durante un partido de fútbol en Nashville.

Nicole y Keith se casaron en junio de 2006 y son padres de dos hermosas jovencitas: Sunday Rose, de 17 años y Faith Margaret, de 14 años.

El ‘secreto’ de Nicole Kidman: Adiós a las dietas, hola a una figura esbelta

Se conocieron en enero de 2005 al ser presentados por Geoffrey Rush, en la gala G’Day LA, expone Cosmopolitan. Urban, la invitó a salir cuatro meses más tarde. Su primera salida pública como pareja fue en febrero de 2006, en la 48ª edición de los Premios Grammy.

Esta sería la segunda ruptura de la actriz ganadora del Oscar, quien estuvo casada con el actor Tom Cruise por poco más de una década, de 1990 a 2001 y con quien adoptó dos hijos: Isabella y Connor.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias