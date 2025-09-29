Nicole Kidman y Keith Urban se separan tras 19 años juntos y dos hijas

Estados Unidos.- La actriz australiana Nicole Kidman y el cantante de origen neozelandés Keith Urban ponen fin a su matrimonio de 19 años, según confirmó la revista People. La separación sale a la luz este día después de que el portal de espectáculos TMZ fuera el primero en informar que la pareja habría comenzado a vivir en domicilios distintos desde principios del verano.

Esta información publicada por TMZ fue confirmada posteriormente por medios como Page Six y People, que señalan que el cantante fue quien tomó la iniciativa de la ruptura, incluso afirman que reside en una nueva vivienda en Nashville, separada del hogar familiar. Según una fuente cercana a la pareja: “La hermana de Nicole (Antonia) ha sido un pilar y la familia Kidman al completo se ha unido para apoyarse mutuamente”. Sin embargo, ninguno de los dos ha realizado declaraciones públicas sobre la separación. La noticia de su ruptura es una sorpresa, ya que el 25 de junio pasado la misma Nicole compartió una romántica publicación a propósito de su aniversario de bodas a través de su cuenta de Instagram. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La publicación muestra una fotografía en blanco y negro, en la que aparece recostada sobre el hombro de Keith, con los ojos cerrados. “Feliz aniversario, bebé”, dice al pie de la imagen en la que etiqueta al artista. Según datos publicados por Infobae, laa última aparición pública de la pareja fue en junio, durante un partido de fútbol en Nashville. Nicole y Keith se casaron en junio de 2006 y son padres de dos hermosas jovencitas: Sunday Rose, de 17 años y Faith Margaret, de 14 años.