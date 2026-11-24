San Juan, Puerto Rico.- Costa Rica será el país anfitrión de Miss Universo 2027, luego de que el anuncio se realizara este martes 24 de noviembre durante la gala final del certamen de belleza en Puerto Rico.

El anuncio coloca a Costa Rica en el centro de la atención internacional y convierte al país centroamericano en el próximo escenario de uno de los concursos de belleza más reconocidos del mundo, que reúne cada año a representantes de diferentes países y millones de espectadores.

La noticia se dio a conocer a través de un video por la misma presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, durante la celebración de la edición 75 de Miss Universo, desarrollada en San Juan, Puerto Rico, donde las candidatas compitieron por la corona en una noche de presentaciones, glamour y expectativa.

El anuncio ocurrió minutos antes de que se eligiera a Jennifer Barreto, Miss Puerto, como la nueva Miss Universo 2026.

La llegada del certamen a Costa Rica representa una oportunidad para proyectar internacionalmente sus destinos turísticos, su riqueza natural, cultura y atractivos, además de atraer la atención de visitantes, medios de comunicación y seguidores de la competencia.