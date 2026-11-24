San Juan, Puerto Rico.- Costa Rica será el país anfitrión de Miss Universo 2027, luego de que el anuncio se realizara este martes 24 de noviembre durante la gala final del certamen de belleza en Puerto Rico.
El anuncio coloca a Costa Rica en el centro de la atención internacional y convierte al país centroamericano en el próximo escenario de uno de los concursos de belleza más reconocidos del mundo, que reúne cada año a representantes de diferentes países y millones de espectadores.
La noticia se dio a conocer a través de un video por la misma presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, durante la celebración de la edición 75 de Miss Universo, desarrollada en San Juan, Puerto Rico, donde las candidatas compitieron por la corona en una noche de presentaciones, glamour y expectativa.
El anuncio ocurrió minutos antes de que se eligiera a Jennifer Barreto, Miss Puerto, como la nueva Miss Universo 2026.
La llegada del certamen a Costa Rica representa una oportunidad para proyectar internacionalmente sus destinos turísticos, su riqueza natural, cultura y atractivos, además de atraer la atención de visitantes, medios de comunicación y seguidores de la competencia.
Miss Universo vuelve a Centroamérica
La elección de Costa Rica como sede de la próxima edición también representa un acontecimiento relevante para Centroamérica, que tendrá la oportunidad de albergar nuevamente un espectáculo de alcance mundial y recibir a delegaciones de distintas partes del planeta.
En 2023, El Salvador recibió a las candidatas de más de 100 países y ahora será el turno de su país vecino.
Miss Universo es uno de los concursos de belleza con mayor proyección internacional y su realización implica una importante movilización en áreas como turismo, hotelería, producción, entretenimiento y logística.
Costa Rica buscará aprovechar la exposición que representa el evento para mostrar al mundo su identidad, sus paisajes y su oferta turística, en una edición que promete atraer la atención de los seguidores del certamen.
¿Cuándo será Miss Universo 2027?
Tras el anuncio de Costa Rica como sede, se espera que en los próximos meses se den a conocer más detalles sobre la organización del concurso, entre ellos la ciudad anfitriona, el recinto donde se realizará la gala y las fechas oficiales de las actividades preliminares y la final.
La edición 2027 marcará el inicio de una nueva etapa para Miss Universo, que trasladará su escenario a Centroamérica y pondrá a Costa Rica bajo la mirada internacional de millones de seguidores.