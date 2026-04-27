  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

Melania Trump llama "cobarde" a Jimmy Kimmel y exige a ABC que actúe contra el presentador

Melania acusa al humorista de difundir "retórica de odio y violencia" y le llama "cobarde", reabriendo la guerra entre la Casa Blanca y los grandes medios de comunicación estadounidenses

  • Actualizado: 27 de abril de 2026 a las 13:51
Melania Trump llama cobarde a Jimmy Kimmel y exige a ABC que actúe contra el presentador

La primera dama de EUA ha pedido públicamente a la cadena ABC que tome medidas contra Jimmy Kimmel después de que este realizara una parodia sobre la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

 Foto: shutterstock.

Los Ángeles, Estadoa Unidos.- La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, pidió este lunes a la cadena ABC que tome medidas tras los comentarios realizados por el presentador Jimmy Kimmel en su último monólogo del pasado jueves, en el que hizo referencia a la cena de corresponsales de la Casa Blanca y que ella considera "retórica de odio y violencia".

En un mensaje publicado en X, la primera dama señaló que la cadena debería "tomar medidas" ante este tipo de contenidos.

El presentador hizo una parodia en su programa 'Jimmy Kimmel Live' sobre la cena de los periodistas que cubren la Casa Blanca, dos días antes del evento, como si fuera él el comediante elegido para entretener a los invitados, entre los que estaban, por primera vez el presidente Donald Trump, su esposa Melania y altos funcionarios de su gabinete.

¿Era contra Donald Trump? Investigación sugiere quién era el “probable” objetivo del tiroteo

El presidente, la primera dama y los funcionarios tuvieron que ser evacuados luego de que un hombre armado lograra cruzar la barrea de seguridad del hotel donde se celebraba el evento y comenzara a disparar hacia la puerta donde estaban celebrando la cena.

Entre los chistes, Kimmel aludió a la primera dama con una comparación irónica y realizó bromas sobre el presidente en relación con una imagen generada por inteligencia artificial que este había compartido en redes sociales y que posteriormente eliminó tras recibir críticas.

Instagram

En su mensaje, Melania Trump afirmó que el contenido del programa "no es comedia" y acusó al humorista de contribuir a "profundizar en la división política en Estados Unidos".

También sostuvo que figuras como Kimmel "no deberían tener acceso a los hogares estadounidenses cada noche para difundir mensajes de odio".

La primera dama instó a la dirección de ABC a "tomar una postura" y cuestionó cuánto tiempo más la cadena permitiría el comportamiento del presentador.

EN FOTOS: así fue evacuado Donald Trump tras disparos en cena de corresponsales en Washington


"Su monólogo sobre mi familia no es comedia; sus palabras son corrosivas y profundizan en la enfermedad política que impera en Estados Unidos", indicó Melania Trump en X.

La primera dama dijo además que personas como Kimmel "no deberían tener la oportunidad de entrar en nuestros hogares cada noche para sembrar el odio" y tildó a Kimmel de "un cobarde" que "se esconde tras ABC porque sabe que la cadena seguirá protegiéndolo".

"¿Cuántas veces más permitirá la dirección de ABC el comportamiento atroz de Kimmel a costa de nuestra comunidad?", insistió.

El año pasado, la cadena ABC suspendió el programa de Kimmel tras comentarios que hizo sobre Charlie Kirk, el activista conservador asesinado el pasado 10 de septiembre.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias