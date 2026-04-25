EN FOTOS: así fue evacuado Donald Trump tras disparos en cena de corresponsales en Washington

Trump escribió a continuación un mensaje en la red social Truth en el que aseguró que un "tirador" había sido detenido. Las aparentes detonaciones se produjeron fuera de la sala de baile donde se estaba celebrando la cena, la cual estaba presidida por una mesa sobre un escenario en la que estaban sentados el presidente y la primera dama, que fueron evacuados poco después de escucharse los aparentes disparos.