Meghan y Harry serán invitados a coronación de Carlos III pese a documental de Netflix

Asimismo, informaron al Daily Telegraph que el palacio no tiene intenciones de responder a las acusaciones que la pareja, que renunció a su cargo en la familia real, vertieron en el documental.

Por su lado, el diario Telegraph reveló que los duques aún no han recibido una invitación formal para asistir al acto de Coronación de Carlos que se realizará 8 meses después de la muerte de la reina Isabel II, pero aseguró que “todos los miembros de la familia serán bienvenidos”.

De igual forma, aseguraron que pese a la petición de despojarlos de su ducado, el palacio no tomará acciones al respecto.

Harry relató que le hicieron varias propuestas y que él había optado por tener un trabajo para ser financieramente independiente y al mismo tiempo cumplir con los compromisos públicos para apoyar a su abuela, pero aseguró que al final esa no era una opción posible.

“Fue aterrador que mi hermano me gritara y me gritara y que mi padre dijera cosas que simplemente no eran ciertas. Y mi abuela, sentada en silencio asimilando todo”, comentó.