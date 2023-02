Maity Interiano se convierte en la copresentadora del noticiero Univision edición nocturna

“Vengo a decirles que a partir de este lunes las noches son nuestras porque me convierte en la copresentadora del noticiero Univision edición nocturna”, dijo la hondureña a lo que sus excompañeros de programa aplaudieron la noticia y la felicitaron.

Sasha Pretto la abrazó y le mencionó: “Bendición mi Maity”. Asimismo expresó: “Yo quiero decir que me llena de tanta felicidad y de tanto orgullo que una hondureña también esté ahí”.

Maity, después de las felicitaciones dijo: “Ustedes saben cómo yo he trabajado, luchado, querido, soñado y bueno, desde hace un año me dieron la oportunidad de estar en fin de semana. Un año de mucho crecimiento al lado de los mejores. Ahora se abre un gran capítulo y me da mucha felicidad de hacerlo al lado de León Krauze, alguien con quien tuve la oportunidad de trabajar juntos en el 2015. Y ahora lo haremos todas las noches”.