Madonna reacciona a las críticas por la apariencia de su rostro

Fue tras esta situación que la “Reina del pop” reaccionó en sus redes sociales y aseguró que no se va a disculpar por su apariencia, asimismo criticó que no se centraron en su discurso donde destacó la valentía de Petra y Smith.

“En lugar de centrarse en lo que dije en mi discurso, que se trataba de dar gracias por la valentía de artistas como Sam y Kim, muchas personas optaron por hablar solo sobre fotos mías en primer plano tomadas con una cámara de lente larga por un fotógrafo de prensa que distorsionar la cara de cualquiera”, comienza diciendo la cantante.

“Una vez más estoy atrapada en el foco de la discriminación por la edad y la misoginia que impregna el mundo en el que vivimos. Un mundo que se niega a celebrar a las mujeres mayores de 45 años y siente la necesidad de castigarlas si siguen siendo fuertes, trabajadoras y aventureras” añadió.

“Nunca me he disculpado por ninguna de las elecciones creativas que he hecho ni por la forma en la que me veo o me visto, y no voy a empezar a hacerlo ahora”.