Los hijos de Pamela Anderson y su papel en la nueva Baywatch

Los Ángeles, Estados Unidos.-Pamela Anderson se refirió al reboot de "Baywatch" que prepara Fox y aclaró que, hasta el momento, nadie del equipo de producción la ha contactado para sumarse al proyecto, ni siquiera para una aparición breve.
En diálogo con Deadline, la actriz de 59 años señaló que desconoce los detalles de la nueva versión de la serie. Sin embargo, explicó que sí hubo un acercamiento previo hacia sus hijos, Brandon y Dylan Lee, fruto de su relación con Tommy Lee, aunque las conversaciones no prosperaron.
Anderson interpretó a la salvavidas C.J. Parker entre 1992 y 1997, uno de los papeles que la llevó a la fama internacional. Pese a eso, remarcó que no tiene intención de regresar a la franquicia y que su etapa en la playa fue una experiencia que disfrutó, pero que ya cerró.
La actriz sugirió que su postura podría haber sido distinta si sus hijos hubieran quedado involucrados en la producción. Actualmente se encuentra enfocada en otros proyectos, entre ellos su participación en "The Last Showgirl", y contempla un posible regreso a los escenarios con propuestas distintas a las que hizo en el pasado.
El nuevo "Baywatch" contará con David Chokachi, Kelly Packard, Michael Bergin y Shauni McClain, entre los rostros originales que retoman sus papeles, además de Brooks Nader, Shay Mitchell y Stephen Amell, quien dará vida a un Hobie Buchannon adulto. El estreno está previsto para enero de 2027.