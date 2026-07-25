Los hijos de Pamela Anderson y su papel en la nueva Baywatch

Los Ángeles, Estados Unidos.-Pamela Anderson se refirió al reboot de "Baywatch" que prepara Fox y aclaró que, hasta el momento, nadie del equipo de producción la ha contactado para sumarse al proyecto, ni siquiera para una aparición breve. En diálogo con Deadline, la actriz de 59 años señaló que desconoce los detalles de la nueva versión de la serie. Sin embargo, explicó que sí hubo un acercamiento previo hacia sus hijos, Brandon y Dylan Lee, fruto de su relación con Tommy Lee, aunque las conversaciones no prosperaron.

Anderson interpretó a la salvavidas C.J. Parker entre 1992 y 1997, uno de los papeles que la llevó a la fama internacional. Pese a eso, remarcó que no tiene intención de regresar a la franquicia y que su etapa en la playa fue una experiencia que disfrutó, pero que ya cerró.



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