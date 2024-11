Like a Virgin, de Madonna, cosecha 40 años de éxitos

Más allá de la rompedora estética y el alarde de sensualidad, uno de los elementos del video musical que más trascendió -sin el que no se entiende el impacto de Like A Virgin- fue la presencia de un león real en el set.

“Acabé apoyada en una columna con su cabeza en mi entrepierna, pensaba que me mordería. Entonces, me levanté el velo y me quedé mirándolo. Rugió tan fuerte que casi se me sale el corazón por la boca”, relató Madonna en un encuentro con sus fans hace un lustro.