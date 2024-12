Liam Payne: su novia rompe el silencio y publica video del cantante

1 Tegucigalpa, Honduras.- La influencer, Kate Cassidy, novia del cantante Liam Payne, reapareció en su red social Tik Tok, con un video en el que rinde homenaje a quien ella llama “mi mejor amigo, el amor de mi vida”. 2 En el video que es publicado por varios sitios de las “Directioners” (seguidoras de One Direction y Liam Payne), se devela la conexión y complicidad que mantenían la creadora de contenido y la estrella británica, se destacan momentos íntimos en su residencia, viajes y otras situaciones cotidianas. 3 “No sé ni por donde empezar. Mi corazón está tan destrozado que no sé ni siquiera verbalizar el dolor. Ojalá pudieras ver la huella que has dejado en este mundo, incluso si este se siente oscuro ahora mismo. Has brindado tanta alegría y positividad a todo el mundo - millones de fans, tu familia, amigos y, especialmente, a mi. La gente te quiere mucho”, detalla un texto que fue acompañado por varias fotografías, publicado por la revista Hola!.

Momentos

4 El video, que dura un poco más de un minuto y que tiene de fondo la canción “Fade Into You” de Mazzy Star, publicada en 1993, consiguió más de 5 millones de visualizaciones, según una publicación de la revista TV y Novelas. 5 Según una publicación de la revista Hola!, que está acompañada de varias imágenes de la pareja, Kate define a Liam como el “alma más pura y el espíritu más divertido”. 6 Además, “eres - porque no puedo decir eras - mi mejor amigo y el amor de mi vida, y todo el mundo con el que has convivido se ha sentido igual de especial que lo he hecho yo...”.

7 Kate continúa: “tu energía era contagiosa, iluminando cada habitación a la que entrabas. Nada de esto se siente real y no puedo ni pensar en que esta realidad donde no estás es mi nueva vida. Me está costando adivinar como vivir sin ti a mi lado. Juntos pudimos volver a sentir la alegría por las pequeñas cosas como si fuéramos niños de nuevo”. 8 La pareja que había cumplido dos años de relación, ya hablaba de casarse, incluso en una tarjeta Liam le escribió a Kate que iban a casarse el próximo 2025. 9 Esta publicación es la primera de la creadora de contenido, Kate Cassidy, tres semanas después del funeral del exintegrante de la boy band británico-irlandesa, One Direction, que perdió la vida al caer del balcón de un hotel en Buenos Aires, Argentina, el 16 de octubre de 2024.