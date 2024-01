Las Perdidas: Paola Suárez en el hospital por supuesta agresión de su prometido

“Su novio la golpeó. Yo la verdad no había querido decir nada; ya sabíamos, pero no quisimos decir nada por respeto a ella, hasta que ella lo dijera. Ahorita no puede hablar mucho porque le duele mucho todo esto (señalando la parte izquierda de su rostro). Tiene un hematoma en el ojo y se le desvió todo su tabique, lo tiene desviado”, explicó la ganadora de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara.

A su vez, señaló que el acusado pretendía llevarse el dinero de la víctima, pero que al final no lo logró.