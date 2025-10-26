La nueva serie de Yalitza Aparicio: "Cometierra" y su crudo reflejo de México

Ciudad de México, México.- "Cometierra", una serie inspirada en la novela homónima de la escritora argentina Dolores Reyes, en la que una estudiante tiene visiones adquiridas por sufrir acoso escolar que le permiten resolver el caso de la desaparición de su maestra, será lanzará el próximo 31 de octubre por Amazon Prime Video. Protagonizada por la joven Lilith Curiel en el papel de Aylin y por Yalitza Aparicio ("Roma") en el de su maestra, la historia, con un elenco adolescente, relata la realidad social mexicana de las desapariciones forzadas a través de un realismo mágico que engloba temas como la amistad, el 'bullying' o la familia.

“¡Qué más quisiéramos que en la realidad tengamos una persona que coma tierra y que nos diga o nos haga saber dónde están las personas desaparecidas!”, expresó a EFE, Iván Martz, quien interpreta a Calaca, durante la alfombra roja de la presentación de la serie. Con el objetivo de contar la realidad del país, Lizeth Selene Juárez explicó que, en sus papeles, “lo hicimos de una forma cruda para que la gente cree conciencia sobre el tema a través del realismo mágico que viene en los mitos y leyendas de México”. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Por su parte, la autora de la novela original, Dolores Reyes, subrayó el poder de la ficción para confrontar la realidad, “que es tan potente que incluso molesta”. “Estas realidades superan las fronteras, también lo hace la problemática de los genocidios y la violencia de género. Va más allá de cualquier país, atraviesa Latinoamérica, de Argentina a México y viceversa, de una forma muy particular”, expresó la argentina.