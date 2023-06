La aventura final de Harrison Ford en Indiana Jones llega a los cines de Honduras

“¡Me gusta envejecer! No miro atrás diciéndome: me gustaría volver a ser el tipo que era, porque no es así. Estuvo muy bien ser joven pero ya está, ¡podría estar muerto, soy viejo!”, declaró Ford, de 80 años, en el Festival de Cannes, celebrado en mayo pasado, donde se estrenó el filme.



La estrella de Hollywood recibió una Palma de Oro honorífica casi por sorpresa. “Estoy profundamente emocionado por esta distinción”, dijo el intérprete estadounidense, visiblemente conmovido, tras recibir la recompensa de manos de Thierry Frémaux, el delegado general del certamen.



Cabe recordar que el cuarto episodio de la saga fue presentado en 2008 en este mismo evento, y Ford volvió quince años después a la Croisette para oficializar su despedida. A su paso por la alfombra roja, el actor, acompañado por su esposa, Calista Flockhart, causó furor entre el público, sobre todo cuando sonó la famosa música de Indiana Jones, compuesta por John Williams.



También asistieron al estreno otros miembros del elenco actual, como Phoebe Waller-Bridge (Helena Shaw) y Mads Mikkelsen (Jürgen Voller).